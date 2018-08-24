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Как строили суда на Арале

Как строили суда на Арале
### Эмбед ###

### Феълан кор намекунад ###

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Линки мустақим

24 августа в Туркменистане проходит 12-й саммит учредителей Международного фонда спасения Арала. Этот фонд создан в 1993 году во время встречи глав государств Центральной Азии в Кызылорде. Основная задача фонда – финансирование совместных проектов и программ по спасению Арала и улучшению экологической обстановки в районе Приаралья. Казахстан в рамках работы с фондом реализовал первую фазу проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и северной части Аральского моря», благодаря чему удалось увеличить уровень воды в Малом Арале. На этом видео, снятом в 1951 году, запечатлены подготовка рыбаков к весеннему сезону, изготовление судов в Аральске и рыбаки в море. Видео Центрального государственного архива кино и фотодокументов и звукозаписей Казахстана.

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