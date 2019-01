Додгоҳи олӣ ҳукми писари генерали тоҷикро бетағйир гузошт Додгоҳи олии Тоҷикистон ҳукми писари генерали тоҷикро бетағйир гузошт, ки барои қатли бераҳмонаи ҳамсараш ба 18 соли зиндон маҳкум шудааст. Дар ин бора хабаргузории “Азия Плюс” рӯзи 28-уми январ аз қавли хешовандони Моҳира Ятимова, ҳамсари собиқи Бобоҷон Ширинов хабар дод. Аҳлиддин Ятимов падари Моҳира Ятимова субҳи рузи 28 янар ба Радиои Озодӣ гуфт, коллегияи Додгоҳи олӣ оид ба парвандаҳои махсусан вазнин шикояти наздикони Бобоҷон Ширинзодаро баррасӣ кард ва бетағйир гузошт. Вай гуфт, ҳукми додгоҳ рӯзи 15 феврал содир шудааст ва ӯ рӯзи душанбе хулосаи додгоҳро дарёфт кардааст. Хешовандони духтар гуфтаанд, ки Додгоҳи олӣ ҳукми додгоҳи поёниро дуруст ва одилона шуморида ва онро бетағйир гузоштааст. Бобоҷон Шириновро додгоҳи шаҳри Душанбе рӯзи 1-уми ноябри соли 2018 барои қатли бераҳмонаи ҳамсар дар пеши чашмони фарзандонаш ба 18 соли зиндон маҳкум кард. Вакилони дифои Ширинов мегуфтанд, ки ҷазо бисёр сахт аст, чун “ҷавони 33-сола ҳамсарашро зери шиддати равонии зиёд ва ё аффект” куштааст. Бобоҷон Ширинов, фарзанди генерал Раҷабалӣ Ширинов, муовини собиқи раиси Оҷонси мубориза бо фасод дар Тоҷикистон аст. Ӯ баъди қатли занаш дар моҳи июн дастгир шуд. Бобоҷон Ширинзода ҳамсарашро, ки барои дидани ду фарзандаш омада буд, шоми 6-уми июн дар пеши чашми онҳо бо 13 зарби корд куштааст. Хешованди Моҳира Ятимова мегӯянд, Бобоҷон Ширинов пайваста ҳамсарашро латукуб карда ва азоб медодааст. Read more









Вазорат: "Созмонҳои ғайриҳукуматӣ аз хориҷ 750 млн сомонӣ гирифтаанд" Ташкилотҳои ҷамъиятии ғайриҳукуматӣ дар Тоҷикистон аз хориҷи кишвар 750 миллион сомонӣ грант гирифтаанд. Ин рақам дар соли гузашта ба 855 миллион сомонӣ баробар буд. Рустам Шоҳмурод, вазири адлияи Тоҷикистон рӯзи 28-уми январ зимни нишасти хабарии ниҳодаш гуфт, грантҳо асосан аз ҷониби ташкилотҳои ғайридавлатии машғули кор дар соҳаҳои ҳимоя аз ҳуқуқи инсон ва бахши иҷтимоӣ дастрас шудаанд. Вазири адлия гуфт, дар кишвар 1718 ташкилоти ғайридавлатӣ фаъолият мекунанд. Ҳаҷми грантҳои дастрасшуда дар соли соли 2018 "ҳудуди 58 млн. - бо доллари ИМА, қариб 8 млн. – бо евро, наздики 8 млн. – бо рубл, 2,5 млн. – бо фунт стерлинг, 6,5 млн. – бо франки швейтсарӣ ва ҳамчунин 78 млн. – бо сомонӣ" будааст. Феълан дар Тоҷикистон айни замон беш аз 2,5 ҳазор созмонҳои ғайриҳукуматӣ ва ҷамъиятӣ сабтином шудааст. Вазири адлияи Тоҷикистон ҳамчунин гуфт, дар соли 2018 ин ниҳод 182 иттиҳодияҳои ҷамъиятиро расман сабт ва 85 аризаи сабтиноми иттиҳодияҳои ҷамъиятиро рад намудааст. Рустам Шоҳмурод дар посух ба суоли Радиои Озодӣ гуфт, "ҳолатҳое ҳаст, ки ҳуҷҷатҳои онҳо ба талаботи қонун ҷавобгӯ нестанд, ба ҳар яки ин ташкилотҳо мо асосҳои раднамуданро нишон медиҳем. Аксари онҳо дубора пас аз дуруст кардани ҳуҷҷатҳо сабти ном шуданд". Вазорати адлияи Тоҷикистон се сол қабл бо ворид намудани тағйиру иловаҳо ба банди 3-и моддаи 38-и қонун дар бораи "Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ" амволи хориҷӣ, аъзоҳақии довталабона ва хайрияе, ки аз тарафи ҳаракатҳои ҷамъиятии байналмилалӣ, шахсони алоҳидаи хориҷӣ, шахсони ҳуқуқии хориҷӣ ва аз тарафи давлатҳои хориҷӣ ба иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ мерасанд, бояд тибқи маълумотномаи махсус ба мақомот пешниҳод шаванд. Авохири моҳи майи соли 2015 пешниҳоди мазкур дар порлумони кишвар бо ширкати 20 намояндаи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва вакилони Кумитаҳои порлумон мавриди баҳс қарор гирифт. Тарафи ҳукумат ин тағйирро шаффофият ва танзими фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ унвон кард, вале созмонҳои ғайридавлатӣ ин иқдомро ҳамчун фишор ба фаъолияти ин созмонҳо маънидод намуда буданд.









"Шолҳои қирмиз" дар Фаронса "ҷомазардҳо"-ро ба чолиш кашид Дар Порис аввалин тазоҳуроти хиёбонии ҷумбиши "шолҳои қирмиз" баргузор шуд. Ба ин ҷумбиш онҳое шомил шуданд, ки ба арзишҳои ҷумҳурихоҳӣ арҷ мегузоранд ва зуровариеро, ки вақтҳои ахир тазоҳуроти ба истилоҳ "ҷомазардҳо" ба думбол дошт, рад мекунанд. Ҳарду ҳам "ҷомазардҳо" ва ҳам "шолҳои қирмиз" дар интернет тавлид шуданд ва хусусияти шабакавӣ доранд. Ташкилкунандагони ин ҷумбишҳо мегӯянд, ки бо ҳеҷ нерӯи сиёсӣ робита надоранд, аммо бисёр фаъолон гуфтанд, аз сиёсати президенти феълӣ Эммануэл Макрон пуштибонӣ мекунанд. Дар эътрози "Не ба инқилоб, бале ба демократия", ба маълумоти пулис беш аз 10 ҳазор нафар иштирок кард. Ҷумбиши "ҷомазардҳо" охири ҳафта дубора тазоҳурот доир кард. Дар ин эътирозҳо боз бо пулис задухурд сурат гирифт. Яке аз раҳбарони ҷумбиш Жером Родригес захм бардошт. Гуфта мешавад, эҳтимол Родригес аз як чашмаш, ки аз тири резинӣ осеб дид, маҳрум шавад. Пулис ҳодисаро бозҷӯӣ мекунад. Рӯзи шанбе ба сурати умум наздик ба 70 ҳазор иштирокчии эътирози "ҷомхзардҳо" ба кӯчаҳои Фаронса баромад. Ҷумбиши "ҷомазардҳо", ки ҳамчун эътироз алайҳи боло рафтани таруфаи маводи сухт ба майдон баромад, ҳоло рақибони масири сиёсии мақомоти Фаронса - аз ҳад чапгаро ва аз ҳад ростгароҳоро баҳам овардааст. Онҳо маъмулан рӯзи шанбе тазоҳурот баргузор мекунанд.









Кумитаи рушди сайёҳии Узбекистон ҳудуди 500 ҳоҷатхона бунёд кард Кумитаи давлатии рушди сайёҳии Узбекистон мегӯяд, соли гузашта дар ин кишвар 462 ҳоҷатхонаи нави умумӣ бунёд шуд. Ба маълумоти кумита, соҳибкорон пас аз дарёфти паёмак дар бораи аз андоз озод шудани бунёдкунандагони ҳоҷатхонаҳои умумӣ 50 ҳоҷатхона сохтанд. Ҷамъан, дар соли 2018 ҳудуди 500 ҳоҷатхона бунёд шуд. Бар асоси қарори ҳукумати Узбекистон дар бораи рушди сайёҳӣ, соли 2018 ба соҳибкороне, ки ҳоҷатхонаҳои умумӣ сохтанд, аз нигоҳ



Кумита ҳамчунин гуфт, моҳи октябри соли 2018 барномаи мобилии UzFinder-ро роҳандозӣ мекунад, ки ба сайёҳон дар пайдо кардани наздиктарин ҳоҷатхона кумак мерасонд. Ин барнома ҳамчунин ба ҷаҳонгардон наздиктарин фурӯшгоҳи ғизо, меҳмонсаро ва ҷойҳои дигарро нишон медиҳад. Бино ба омори расмӣ, соли 2018 аз Убекистон 5 миллион сайёҳ боздид кард, ки назар ба соли 2017 ду баробар бештар аст. Read more









Гумонбари дуздии расми Куинҷӣ боздошт шуд Вазорати корҳои дохилии Русия хабар дод, ки гумонбари дуздии тасвири Куинҷӣ "Ай-Петрӣ. Қрим" аз нигористони Третяков боздошт шуд. Расмро ҳам пайдо карданд. Гумонбар - марди 31 сола аст, ки пештар барои нигаҳдории маводи мухаддир боздошт шуда буд. "Гумонбар дар шаҳраки Заречии вилояти Москва боздошт шуд. Мард гуфт, расмро дар як бинои навсохт дар ноҳияи Одинтсово пинҳон кардааст. Кормандони пулис расмро пайдо карданд", - хабар дод Ирина Волк, намояндаи вазорати корҳои дохилии Русия. Хабари дуздида шудани расмро, ки нахуст дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шуд, дар Вазорати фарҳанг ва Вазорати умури дохилии Русия тасдиқ карданд. Расмро ҳангоми намоишгоҳ дар ҳузури тамошобинон дуздидаанд. Шахси номаълуме дар либоси корманди осорхона расми Куинҷӣ "Ай-Петрӣ. Қрим"-ро гирифта, ғайб задааст. Дар нигористони Третяков аз моҳи октябр ба ин сӯ намоишгоҳи Архип Куинҷӣ, рассоми нимаи дувуми асри XIX ва аввали асри XX идома дорад. Расми "Ай-Петрӣ" ба Осорхонаи Петербурги Русия таалуқ дошт. Арзиши бимавии тасвир 12 миллион рубл аст. Дар осорхона гуфтанд, ки расмро бима карда буданд. Read more









Ҳаҷми иқтисоди "соягӣ" дар Қирғизистон муайян шуд Ҳаҷми иқтисоди Қирғизистон, ки дар соли 2017 аз назорат берун мондааст, 125,2 млрд сом (1,8 млрд доллар)-ро ташкил медиҳад. Ин рақам баробар ба 23,6%-и Маҷмуи маҳсулоти дохилӣ (ММД)-и Қирғизистон аст. Ба маълумоти Кумитаи омори Қирғизистон, саҳми иқтисоди пинҳонӣ ё ба истилоҳ "соягӣ" дар ММД дар соли 2017 назар ба соли 2016 коҳиш ёфтааст ва он асосан дар бахшҳои савдои яклухту чакана, таъмири мошин ва сохтмон мушоҳида шудааст. Вазорати иқтисоди Қирғизистон соли 2018 бо дастгирии Бонки аврупоии бозсохт ва рушд ба пажуҳиши ҳаҷми бахшҳои иқтисоди ин кишвар оғоз кард, ки аз назорат берунанд. Коршиносон сабабҳои асосӣ ва миқёси иқтисоди пинҳонӣ ё ба истилоҳ “соягӣ”-ро муайян ва тавсияҳои худро барои коҳиши он пешниҳод мекунанд. Вазорати иқтисоди Қирғизистон тасмим дорад, дар асоси натиҷаҳои пажуҳиш нақшаи тадбирҳои коҳиши сатҳи иқтисоди аз назорат берунро барои солҳои 2019-2020 таҳия кунад. Вазорат тасдиқ мекунад, ки ҳаҷми иқтисоди пинҳонӣ дар ин кишвар бузург буда, дар сатҳи баланд боқӣ хоҳад монд. Read more









ИМА аз пешрафт дар гуфтугӯ бо Толибон хабар дод Даври ахири гуфтугӯи намояндагони ИМА бо гуруҳи мусаллаҳи Толибон дар робита ба сулҳи Афғонистон назар ба гуфтугӯҳои пешин "комёбтар" буда, ҳангоми баррасии масоили муҳим пешрафти "бузург" ҳосил шудааст. Ин нуктаро намояндаи махсуси ИМА дар умури Афғонистон Залмай Халилзод дар шарҳи гуфтугӯҳои ду ҷониб дар Қатар баён дошт. Халилзод гуфт, ҳоло ба Афғонистон меравад, то созишҳои ҳосилшударо бо мақомоти Афғонистон баррасӣ кунад. Аммо ӯ ҳамзамон дар Твиттер навишт, ки ҷонибҳо на дар робита ба ҳамаи масоил ба созиш расидаанд. Пештар хабаргузориҳои байналмилалӣ бо истинод ба намояндаи Толибон навиштанд, ки ИМА ва гуруҳи Толибон дар мулоқоти Қатар роҷеъ ба ҳалли осоиштаи низои Афғонистон ба созиши муқаддамотӣ расиданд. Бар пояи созиш, Толибон кафолат хоҳад дод, ки ба гуруҳҳои террористии "ал-Қоида" ва "Давлати исломӣ" иҷозат намедиҳад, аз ҳудуди Афғонистон истифода кунанд. Он ҳамчунин сулҳ, созишнома дар бораи ҳукумати муваққатӣ дар Афғонистон ва бурунрафти нирӯҳои хориҷиро аз ин кишвар дар давоми 18 моҳ пешбинӣ мекунад. Матни созишнома нашр нашудааст ва намояндагони ИМА низ бандҳои мушаххаси онро шарҳ намедиҳанд. Read more









"Ютэйр" 10 мусофири тоҷикро аз Душанбе ба Маскав набурд Гурӯҳи 10-нафарии мусофирони хатсайри Душанбе-Москва тариқи ширкати ҳавоии "Ютэйр" субҳи имрӯз натавонистанд ба пойтахти Русия парвоз кунанд. Онҳо аз ширкати русӣ тақозои ҷуброни маънавӣ ва моддӣ барои таъхири парвоз мекунанд. Исҳоқбой Нуров, профессори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз тариқи ин парвоз бояд субҳи имрӯз дар як ҳамоиши илмӣ дар вилояти Москва ширкат кунад, аммо ҳамакнун танҳо имшаб имкон дорад ба пойтахти Русия парвоз кунад. Вай аз ширкати "Ютэйр" тақозо дорад, ки ӯро дар фурудгоҳ пешвоз гирифта, то маҳалли баргузории ҳамоиш бирасонад. Ҳусейн Усмонов, намояндаи ин ширкати русӣ ба Радиои Озодӣ гуфт, парвоз накардани гурӯҳи мусофирон ба Москва ба ин сабаб будааст, ки аз Русия ҳавопаймои кӯчактаре ба Душанбе омада, натавонистааст ҳамаи мусофиронро ба Москва интиқол диҳад. Вай ваъда дод, ки ҳамаи шикоятҳои мусофирон аз сӯи раҳбарияти ширкат баррасӣ мешавад. Read more









Сафири нави Амрико ба Душанбе меояд Сафорати Амрико дар Душанбе хабар дод, ки Марк Поммершайм, сафири тозатаъйини он кишвар ба зудӣ барои иҷрои вазифаҳояш ба Тоҷикистон меояд. Рӯзи дақиқи омадани ӯро эълон накардаанд. Дар баёнияи сафорат аз рӯзи 27-уми январ омадааст, ки дипломати собиқадорро Доналд Трамп раиси ҷумҳури Иёлоти Муттаҳида рӯзи 12-уми сентябр ба ин мақом пешниҳод кард ва номзадии ӯ расман рӯзи 7-уми январ тасдиқ шудааст. Марк Поммершайм аз соли 2015 то соли 2018 муовини сафири Амрико дар Қазоқистон буд. Аз ин пештар дар вазорати умури хориҷии Амрико ба ҳайси як дипломати баландпоя дар умури Қафқоз ва Авруосиё кор кардааст. Ӯ собиқаи хабарнигорӣ ҳам дорад ва дар дафтари телевизиони Си Эн Эн дар Русия кор кардааст. Соҳиби зан ва се фарзанд аст. Марк Поммершайм ҷойгузини хонум Элизабет Миллард шуд, ки ӯ баъди анҷоми масъулиятҳояш соли 2018 Тоҷикистонро тарк кард. Read more









Русия 75-умин солгарди хатми муҳосираи Ленинградро таҷлил кард Дар Русия 75-умин солгарди хотима додан ба муҳосираи маргбори шаҳри собиқи Ленинградро таҷлил карданд, ки дар натиҷаи он садҳо ҳазор нафар ҷон додаанд. Дар маросими таҷлил дар шаҳри Санкт-Петербург, раиси ҷумҳур Владимир Путин ширкат кард, аммо зимни раҳпамоии низомӣ дар маркази шаҳр ҳузур надошт. Маросим рӯзи 27-уми январ сурат гирифт. Тахмин мешавад, ки дар замони Ҷанги Бузурги Ватанӣ, ки аз соли 1941 то соли 1945 идома кард, нерӯҳои Олмони фашистӣ Ленинградро 872 рӯз дар муҳосира нигаҳ доштанд. Муҳосира аз соли 1941 то соли 1943 идома кард ва дар натиҷаи он 1 миллион 200 ҳазор нафар ҷон додаанд. Ҳазорон нафар аз сокинони Тоҷикистон ҳам барои шикастани муҳосира ҳалок шудаанд. Read more









Ситоиши Майк Помпео аз пешрафт дар гуфтугуҳо бо Толибон Майк Помпео, вазири умури хориҷии Амрико аз “пешрафтҳои чашмгир” дар гуфтугуҳо бо Толибон суҳбат ва ҷараёни ин гуфтугуҳоро ситоиш кард. Залмай Халилзод, фиристодаи хоси Амрико барои Афғонистон рӯзи 6-ум аст, ки бо намояндагони Толибон дар Қатар дар бораи хотима додан ба ҷанги 17-солаи онҳо дар Афғонистон гуфтугу дорад. Майк Помпео рӯзи 26-уми январ дар Твиттер навишт, ки хабарҳои ташвиқкунандаеро аз Залмай Халилзод дарёфт кардааст. Ӯ ҳамчунин гуфтааст, ки Залмай Халилзод аз “пешрафтҳои чашмгир дар гуфтугу бо Толибон дар бораи сулҳи Афғонистон гузориш медиҳад”. Вазири умури хориҷии Амрико ҳамчунин гуфтааст, кишвараш талошҳо барои расидан ба сулҳ дар Афғонистонро бо ҷиддият пеш мебарад ва намегузорад, ки ин кишвар ҷое барои терроризми байнамилалӣ бошад. Аз ин пештар Залмай Халилзод гуфт, ки дар гуфтугуҳояш бо Толибон пешрафти чашмгир ҳосил шудааст, вале афзуд, ҳеҷ созише бо онҳо ниҳоӣ нашудааст. Read more









Амрикову Канада ҳавопаймоҳои Русияро дунболагирӣ карданд Ҳавопаймоҳои ҷангии Амрико ва Канада ду ҳавопаймои бомбаандози Русияро думболагирӣ кардаанд, ки ба гуфтаи мақомот ба минтақаи таҳти назорати неруҳои Канада ворид шудаанд. Фармондеҳи неруҳои муҳофизатии Амрикои шимолӣ рӯзи 26-уми январ гуфт, ки ду ҳавопаймои Ту-160 – и Русияро дар онҷо рӯзи 25-уми январ мушоҳида карданд. Ду ҳавопаймои ҷангии F-22 ва ду ҷангандаи CF-18 аз Канада бо парвоз ба он маҳал ҳавопаймоҳои Русияро аз фазои зери назорат берун кардаанд. Ҳавопаймои Ту-160 қодир ба ҳамли мушакҳои атомист. Маҳалли зери назоратро нагуфтаанд. Хабаргузории ТАСС-и Русия аз қавли мақомоти Амрико навиштааст, ки ҳавопаймоҳои ҷангии Русия ба қаламрави ҳавоии кишваре ворид нашудаанд. Хабаргузорӣ бо такя ба вазорати умури хориҷии Русия навиштааст, ки ҳавопаймоҳо дар қаламравҳои байналмилалӣ дар Уқёнуси Арктика парвози маъмулӣ анҷом дода ва дар ҷараёни парвози 15-соата «сӯхтгирӣ дар фазоро таҷриба карданд». Маскав солҳои ахир бо ҳамин шева қудрати низомиашро ба намоиш мегузорад. Read more









Таркиш дар қаҳвахонаи Русия соҳиби зодрӯзро кушт Дар натиҷаи таркиши газ дар як қаҳвахонае дар Русия 1 нафар кушта шудааст ва 22 тани дигар осеб дидаанд. Фалокат рузи 26-уми январ дар маҳаллаи Лисие Гори дар вилояти Саратов рух дод. Таркиш дар замони таҷлили зодрузи як муҳандиси 60-сола ба вуқуъ пайвастааст ва замони ҳодиса дар қаҳвахона 35 меҳмон ва 5 корманди қаҳвахона ҳузур доштаанд. Дар натиҷаи таркиши қавӣ 90 дар сади бадани муҳандис сухта ва у дар шифохона ҷон додааст. Ёздаҳ нафари дигар дар шифохона муолиҷа мегиранд. Кумитаи тафтишоти Русия гуфт, ки дар анбори қаҳвахона балони газ нигаҳ медоштаанд ва зоҳиран ихроҷи газ аз он сабаби таркиш шудааст. Read more









Бейдери амрикоӣ Емеляненкои русро бо нокаут шикаст дод Размандаи услуби омехта (ММА) Райан Бейдери амрикоӣ дар финали "Гран-при" Bellator дар вазни сангин Фёдор Емеляненкои русро бо нокаут шикаст дод. Дар ин бора нашрияи “Спорт – Экспресс” хабар додааст. Сабқат миёни Бэйдери 35-сола ва Емеляненкои 42-сола шаби 26-ум ба 27-уми январ дар Инглвуди иёлати Калифорнияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор шуд. Рақобат ҳамагӣ 34 сония идома кард. Дар арафаи ин қувваозмоӣ Емеляненко нисбат ба рақибаш 3,8 килограмм вазнинтар буд. Бейдер 103,4 кг ва Емеляненко 107,2 кг вазн доштанд. Ҳамин тариқ, Бейдер аввалин қаҳрамони Bellator дар як вақт дар ду дараҷаи вазнӣ гардид. Ӯ дар ММА 27 пирӯзӣ ба даст оварда, дар панҷтоаш мағлуб гаштааст. Емеляненко бошад, дар ММА 45 сабқат карда, дар 38-тоаш ғолиб омадааст ва дар 6-тоаш шикаст хӯрдааст, боз як қувваозмоӣ доирнашуда ҳисобида шудааст. Пештар ӯ қаҳрамони ташкилотҳои Rings, Pride ва M-1 Global гардидааст. Read more









Дар Душанбе ҷавонони аз 18 то 27-соларо мешуморанд Мақомоти шаҳри Душанбе ду моҳ пеш аз шурӯи мавсими даъвати баҳорӣ ба хидмати ҳарбӣ, ба шумурдани ҷавонони аз 18 то 27-сола дар пойтахт оғоз кардаанд. Дар ин робита дар оғози ҳафтаи гузашта қарори Рустами Эмомалӣ, шаҳрдори Душанбе, ба тасвиб расид. Даъвати баҳории ҷавонон ба артиш маъмулан моҳи апрел шуруъ шуда, то ду моҳ идома мекунад. Бино ба қарори нав, то 25-уми март ҷавононе, ки тибқи қонун аз хидмат озод нестанд, аз ташхиси тиббӣ гузаранд. Абдумаҷид Усмонзода, сухангӯи ҳукумати Душанбе, дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, ҳадаф аз омодагӣ ба мавсими нави даъвати ҳарбӣ «танзими беҳтари ин раванд аст». «Мақсад ин аст, ки муайян шавад, чӣ қадар ҷавонон тибқи қонун аз ҷалб шудан ба артиш озоданд. Яъне, дар оила як писар ҳастанд, дар донишгоҳ мехонанд ва ё бинобар вазъи бади саломатӣ онҳоро ба аскарӣ бурдан мумкин нест. То ин ки ҳангоми оғоз шудани мавсими сафарбаркунӣ ҷавонон бе ягон маҷбуркунӣ ба артиш раванд», - шарҳ дод ӯ. Дар Тоҷикистон хидмат дар артиш барои ҷавонони аз 18 то 27-сола ҳатмист ва бо вуҷуди инкори мақомот ҷалби маҷбурии ҷавонон ба сафи нерӯҳои мусаллаҳ ҳар сол дар замони даъвати баҳорӣ ва тирамоҳӣ мушоҳида мешавад. Вазорати дифоъ дар даъвати охири тирамоҳӣ гуфта буд, танҳо бо фиристодани даъватнома ҷавононро ба артиш ҷалб мекунад, аммо пас аз ин изҳорот чанд хабари боздошти ҷавонон дар роҳу бозору нақлиёт ва бурдани онҳо ба артиш дар матбуот нашр шуд. Read more









Шӯрои амният бӯҳрони сиёсии Венесуэларо баҳс мекунад Қарор аст, Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид рӯзи шанбе буҳрони сиёсӣ дар Венесуэларо баррасӣ кунад. Иёлоти Муттаҳида қаблан хоста буд, ки барои баҳс дар мавриди вазъияти Венесуэла як нишасти изтирорӣ ё фавқулодаи Шӯрои амният баргузор шавад. Интизор меравад, Майк Помпео, вазири умури хориҷии Амрико, дар ин нишаст иштирок кунад. Помпео рӯзи 25-уми январ гуфт, ӯ аз соири кишварҳо хоҳад хост, то аз Хуан Гуайдо, раҳбари муваққати Венесуэла ҳимоят кунанд. Гуайдо рӯзи чаҳоршанбеи гузашта дар ҳоле худро раиси ҷумҳури муваққат эълон кард, ки мардум ба хиёбонҳо баромада ва хостори истеъфои раиси ҷумҳур Николас Мадуро шуданд. Мадуро равобити дипломатӣ бо Вашингонро қатъ карда ва ба дипломатҳои амрикоӣ дастур додааст, ки рӯзи якшанбе Венесуэларо тарк кунанд. Амрико, Иттиҳодияи Аврупо ва шуморе аз кишварҳои Амрикои Лотин ҳимояти худро аз Хуайн Гуайдо иброз кардаанд. Баъзе кишварҳои дигар, бо шумули Русия, Эрону Туркия, Куба ва Боливия аз Николас Мадуро пуштибонӣ мекунанд. Мадуро дар интихоботи моҳи майи соли гузашта пирӯз шуд, ки ғайридемократӣ хонда шудааст. Read more









Ҳамлаҳои ҳавоӣ дар ҷануби Афғонистон 16 узви як оиларо кушт Ҳамлаҳои ҳавоӣ дар ҷануби Афғонистон 16 узви як хонаводаро куштааст. Атоулло Афғон, раҳбари Шӯрои вилоятии Ҳилманд гуфт, ҳамлаҳои ҳавоӣ дар пайи сахттар шудани муқовиматҳои байни нерӯҳои давлатӣ ва ҷангҷӯёни Толибон сурат гирифтааст. Вай гуфт, дар миёни кушташудаҳо ҳашт кӯдак ва се зан ҳастанд. Умар Звок, сухангӯи волии Ҳилманд гуфт, таҳқиқи ҳодиса оғоз шудааст. То ҳол маълум нест, маъсули ҳавлаҳои ҳавоӣ кӣ буд: нерӯҳои афғон ваё нерӯҳои НАТО, ки баъзан аз ҳаво ба ба нерӯҳои афғон кумак мекунад. Read more









"Shutdown" ё таътили идораҳои далватии Амрико ба поён расид Тӯлонитарин таътил ваё "шатдаун"-и ҳукумати Амрико муваққатан ба поён расид. "Шатдаун" 35 рӯз идома кард. Маҷлиси Намояндагон ва Сенати Амрико рӯзи 25-уми январ тарҳеро тасвиб карданд, ки дар натиҷаи он маоши идораҳои ҳукуматӣ то 15-уми феврал пардохта хоҳад шуд. Ин тарҳро раиси ҷумҳури Амрико Доналд Трамп низ имзо гузошт. Трамп рӯзи ҷумъа дар Кохи Сафед гуфт, "имрӯз бо ифтихор эълон мекунам, ки ба як тавофуқ расидем, то таътил ба поён бирасад ва ҳукумати федрол дубора фаъол шавад." Баъзе аз идораҳои ҳукумати федеролии Амрико рӯзи 22-юми декабри соли 2018 таътил шуданд. Ба ин маъно, ки ҳеч гуна маоше барои онҳо пардохта нашуд ва аз ин нигоҳ кормандони давлат бо мушкили бузург рӯбарӯ буданд. Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, хоҳони пардохти беш аз панҷ миллиард доллар барои сохтани девор дар марз бо Мексика аст. Аммо ҳангоме ки Конгрес ин будҷаро рад кард, бахше аз идораҳои ҳукумати федероли Амрико ба таътил рафтанд. Read more









Олмон: "Агар дар Венесуэла интихобот эълон нашавад, мо Гуайдаро эътироф мекунем" Ба дунболи Амрико, Олмон ва кишварҳои дигари Иттиҳоди Аврупо омодаанд, ки Хуан Гуайдоро раҳбари муваққатӣ ва қонунии Венесуэла эътироф кунанд, агар дар фурсати наздик дар ин кишвар интихоботи нав эълон нашавад. Тавре намояндаи ҳукумати Олмон Штеффан Зайберт рӯзи 25-уми январ гуфт, Олмон наметавонад президенти феълии Венесуэларо, ки соли гузашта дар интихоботи ноозод ва ноодилона пирӯз шуд, раҳбари қонунӣ эътироф кунад. Назари ба ин монандро вазири умури хориҷии Испания баён кард. Раҳбари сиёсати хориҷии Иттиҳоди Аврупо Федерика Моғеринӣ қаблан ба баргузории интихоботи озоду одилона даъват намуд. Николас Мадуро худро президенти қонунии Венесуэла медонад ва аз кӯшиши табаддулоти давлатӣ суҳбат мекунад, ки ба гуфтаи ӯ мухолифонаш бо кумаки Амрико пиёда мекунанд. Хуан Гуайдо - раҳбари Ассамблеяи миллӣ - рӯзи сешанбе худро раҳбари муваққатии Венесуэла эълон кард ва Мадуроро ғосиб номид. ИМА, Канада ва аксар давлатҳои Амрикои Лотинӣ ӯро эътироф карданд. Русия, Чин, Туркия ва як идда кишварҳои дигар аз Мадуро пуштибонӣ мекунанд. Мадуро ҳамчунин аз пуштибонии генералҳои кишвараш бархӯрдор аст. Николас Мадуро қудратро дар Венесуэла соли 2013 ба даст овард. Он замон ӯ дар интихоботе пирӯз шуд, ки пас аз марги раҳбари пешини ин кишвар Уго Чавес сурат гирифт. Мадуро барои риоя накардани меъёрҳои демократӣ ва нақзи ҳуқуқи инсон танқид мешавад. Венесуэла ба буҳрони шадиди иқтисодӣ гирифтор аст. Соли 2018 нишондиҳандаи таваррум дар кишвар аз хатти миллион дар сад гузашт. Се миллион нафар кишварро тарк кард. Read more









Қазияи “Саша Массква” боис ба барканории як полис шуд Як маъмури полиси Маскав, ки аз латту кӯб шудани видео-блогери тоҷик Саша Массква пешггирӣ накардааст, аз кор ронда шуд. Дар ин бора сардори шуъбаи чаҳоруми Раёсати корҳои дохилии Маскав рӯзи 25-уми январ дар посух ба дархости “Русияи боз” хабар дод. Мақомоти пулис гуфтанд, ки таҳқиқ нақзи қонунро ошкор кард. Охири моҳи ноябри соли 2018 дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворе нашр шуд, ки дар он видео-блогери тоҷики Саша Массква сабт шудааст. Ҷавони тоҷик дар ҳузури маъмури пулис ба рӯи Саша Массква чанд шаппотӣ зада ва ӯро ба ҳамҷинсгароӣ муттаҳам мекунад. Дар ин навор дида мешавад, ки Саша Массква ба яке аз маъмурони пулис муроҷиат карда ва аз ӯ кумак мехоҳад, вале полис ин ҳодисаро нодида мегирад. Пас аз нашри видеои ҷанҷолбарангези латту кӯб дар ҳузури корманди полис мақомоти қудратӣ ҳатто аризаи ҷабрдидаро қабул накарданд. Танҳо пас аз дахолати кумитаи Мусоидати шаҳрвандӣ масъала ранги дигар гирифт. Саша Масскваи 23-сола аз шаҳри Душанбе буда, мегӯяд, бо далелҳои амниятӣ исми воқеӣ ва дигар мушаххасоти худро пинҳон медорад. Ӯ чанд сол боз дар пойтахти Русия зиндагиву таҳсил дорад ва ба ҳамин хотир тахаллуси "Массква"-ро гирифтааст. Read more









Юнон созишномаи "Ҷумҳурии Македонияи Шимолӣ"-ро тасдиқ кард Порлумони Юнон созишнома дар бораи тағйири номи Македония ба Ҷумҳурии Македонияи Шимолиро тасвиб кард. Дар ин бора нашрияи "Нефтемпорики", чопи Афина, рӯзи 25-уми январ хабар дод. 153 намояндаи мардумӣ аз тағйири номи Македония пуштибонӣ ва 146 нафар мухолифат карданд. Қаблан бинобар баҳсҳои номи нави Македония ҳукумати эътилофии Юнон аз ҳам пошид. Дар эътирозҳои зидди тағйири ном дар Афина бинобар рӯзи боронӣ одами зиёд иштирок накард. Ба тағйири номи кишвари ҳамсоя ба Ҷумҳурии Македонияи Шимолӣ 70 дар сади юнониҳо мухолифат доранд. Созишномаро соли гузашта нахуствазири Юнон Алексис Тсипрас ва ҳамтои ӯ аз Македония Зоран Завев дар соҳили кӯли Преспа имзо карданд, ки Македонияро аз Юнон ҷудо мекунад. Бо тасвиби созишнома дар порлумони Юнон роҳи Македония ба узвияти Иттиҳоди Аврупо ва НАТО боз мешавад. Созишномаи Преспа аз ҷониби кишварҳои ғарбӣ, ки мехоҳанд нуфузи Русияро дар Балкан маҳдуд кунанд, пуштибонӣ ёфт. Аммо ба ин санад асосан миллатгароёни Македония ва Юнон мухолифат доранд ва мегӯянд, он ба тарафи муқобил фоида меорад. Юнон то ин замон узвияти Македония, давлати Югославияи собиқ ба Иттиҳоди Аврупоро масдуд мекард. Дар Афина ба ин назар буданд, ки агар ин давлат “Македония” боқӣ бимонад, дар оянда метавонад барои минтақаи ҳамном дар Юнон даъво кунад. Read more









Дабири кулли НАТО: Паймони мушакӣ таҳти хатар аст Дабири кулли НАТО Йенс Столтенберг рӯзи 25 январ гуфт, ки гуфтугӯҳои миёни сафирони узви НАТО ва Русия дар ҳалли баҳси сари мушакҳои таҳдидкунанда ба Аврупо бенатиҷа анҷомид. Дар паи ҷаласае, ки дар шаҳри Брюссел баргузор шуд, Столтенберг гуфт, ки ҳоло сарнавишти паймони муҳими замони Ҷанги Сард таҳти хатар аст. Созиши соли 1987 оид ба мушакҳои миёнапарвоз, ки миёни ИМА ва Иттиҳоди Шӯравӣ имзо шуда буд, истеҳсол, озмоиш ва рушди мушакҳоеро, ки тавони расидан ба ҳадафи 500 то 5,5 ҳазор километрро доранд, манъ мекард. Ин созиш дар ҳифзи амнияти Аврупо як санади калидӣ арзёбӣ мешуд. Столтенберг гуфт: «Дар ҷараёни мулоқот пешравии назаррасе ҳосил нашуд, чунки Русия ишора накард, ки хостори тағйир додани мавқеаш мебошад. Вале Русия ҳанӯз ҳам имкон дорад, ки барои мувофиқат бо ин созиш сари мизи гуфтушунид баргардад ва мо аз Русия даъват мекунем, ки аз ин имконият истифода кунад. Масъулияти ҳифзи мавқеъ ба Русия аст, чунки Русия аст, ки аз роҳи рушд ва мустақар кардани мушакҳо шартҳои созишро нақз мекунад ва бо ин амалаш зидди ин созиш кор кардааст. Ин мушакҳои сангинро сабт кардан душвор аст, чунки онҳо босуръат ҳастанд, тавонмандиҳои ҳастаӣ доранд, метавонанд то шаҳрҳои Аврупо бирасанд” Маскав иттиҳомоти инро, ки хилоф бо созишномаи силоҳҳо амал кардааст, рад мекунад ва мегӯяд, ки силоҳи наваш тавони парвоз дар масофаи 480 километрро дораду бас. Маскав ангушти иттиҳомро ба Вашингтон баланд карда мегӯяд, ки дар фикри азсаргирии рақобати нави мушакӣ мебошад. Вашингтон аз ин пеш гуфта буд, ки агар Русия мувофиқи қарордод амал накунад, шурӯъ аз 2 феврал ҷараёни шашмоҳаи берун шудан аз созишро шурӯъ хоҳад кард. Read more









Роҷер Стоун, мушовири пешини Трамп дар Флорида боздошт шуд Роҷер Стоун, яке аз шарикони президенти Амрико Доналд Трамп, рӯзи 25-уми январ бо чанд иттиҳоми марбут ба таҳқиқоти Роберт Мюллер, дар заминаи дахолати эҳтимолии Русия ба умури интихоботи ИМА, дар Флорида боздошт шуд. Боздошти Стоун дар ҳоле сурат гирифт, ки рӯзи 24-уми январ бар пояи қарори доварони аршад, ки дафтари прокурори махсус Мюллер нашр кард, алайҳи ӯ аз рӯи ҳафт банд айб эълон шуд. Ба гуфтаи масъулони дафтари Мюллер, Роҷер Стоун - шарики қадимӣ ва мушовири маъракаи интихоботии Доналд Трамп - аз рӯи як банд ба эҷоди монеа ба бозҷӯии додгоҳӣ, аз рӯи панҷ банд ба додани шаҳодати бардурӯғ ва аз рӯи як банд ба дасткории шоҳид муттаҳам мешавад. Иттиҳом алайҳи Стоун ҳамоҳангӣ бо Русия ва дахолати ҳукумати Русия дар умури интихоботи соли 2016-и Амрикоро дар бар намегирад. Аммо он дар бораи баҳсҳои Стоун оид ба имейлҳои дуздидашудаи Ҳизби демократ аз ҷониби Wikileaks чанд ҳафта пеш аз интихобот, ки дар он Трамп ба номзади демократҳо Ҳиллари Клинтон пирӯз шуд, ҷузъиёт медиҳад. Мюллер мегӯяд, он имейлҳо ба Ҷон Подеста, раҳбари маъракаи интихоботии Клинтон тааллуқ дошт ва аз ҷониби афсарони истихбороти Русия рахна шуд. Роҷер Стоун нимаи дуюми рӯзи 25-уми январ дар ростои додгоҳи Флорида ҳозир мешавад. Read more









Футболбози шинохтаи тоҷик Дилшод Восиев аз "Истиқлол" рафт Дилшод Восиев, капитани собиқи «Истиқлол» ва узви дастаи мунтахаби миллии Тоҷикистон, ки яке аз футболбозони серунвонтарин дар таърихи футболи тоҷик ба шумор меравад, карйераи бозигариашро дар бошгоҳи Душанбе ба итмом расонид. Дар ин бора сомонаи расмии бошгоҳи футболи «Истиқлол» хабар додааст. Ба иттилои манбаъ, ҳамлагари маъруф Дилшод Восиев баъди даҳ соли ҳунарнамоии худ дар ҳайати «Истиқлол», аз ин бошгоҳ рафт ва феълан бозигари озод мебошад. Дилшод Восиев дар сӯҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, ки дар дастаи «Истиқлол» даҳ мавсим бозӣ карда, соҳиби унвону ҷоизаҳои зиёд шуд. Ӯ мегӯяд, дар ин бошгоҳ беҳтарин солҳои ӯ дар футбол гузаштааст ва ҳамчун футболбоз маҳз дар «Истиқлол» камол ёфт. "Аз ҳамаи аъзои бошгоҳ, ҳамкасбону мураббиён барои дастгириашон миннатдорам. Ҳамчун бозигари озод интизори даъват аз бошгоҳҳои дигар мебошам. Ман ҳанӯз нерӯи зиёд дорам ва карйераи бозигариамро идома медиҳам”, -гуфт Дилшод Восиеви 30-сола ба Радиои Озодӣ. Ба иттилои дафтари матбуоти бошгоҳи футболи “Истиқлол”, роҳбарияти бошгоҳ пеш аз оғози мавсими нав ҳамасола ҳайати дастаро аз ҳисоби бозигарони ҷавону моҳир пурра мекунад. Аз ин рӯ, роҳбарияти бошгоҳ ба Дилшод Восиев барои хидматҳои бузургаш дар тӯли даҳ сол дар даста изҳори сипос намуда, ба ӯ дар оянда муваффақият таманно кардааст. Дилшод Восиев аз оғози соли 2009 дар «Истиқлол» бозӣ мекард. Дар ин муддат ӯ ду бор (2012, 2013) беҳтарин бозигари Тоҷикистон ва се бор (2012, 2014, 2017) беҳтарин нишонзани мусобиқоти қаҳрамонии кишвар шудааст. Ӯ ҳамроҳ бо дастаи қаҳрамони ҳафткаратаи Тоҷикистон дар бисёр мусобиқоти дохили кишвар ғолиб шуда, инчунин барандаи Ҷоми президенти АФК-2012 ва финалисти дукаратаи Ҷоми АФК (2015, 2017) гардидааст. Дилшод Восиев, инчунин дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон соли 2006 ғолиби Ҷоми даъвати АФК гардида, дар ин мусобиқот бо медалҳои нуқра (2008) ва биринҷӣ (2010) мукофотонида шудааст. Read more









