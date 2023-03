Боздошти рӯзноманигори The Wall Street Journal дар Русия

Хадамоти федеролии амнияти Русия хабар дод, ки Эван Гершкович, рӯзноманигори The Wall Street Journal ба гумони ҷосусӣ боздошт шудааст.

Мақомоти амниятии Русия мегӯянд, рӯзноманигор бо дастури Амрико дар бораи яке аз корхонаҳои саноати низомии Русия иттилоъ ҷамъ меовард.

Ибтидои рӯзи 30-юми март расонаҳо хабар доданд, рӯзноманигоре, ки шаш сол дар Русия кор мекард, ҳангоми таҳияи гузориш дар бораи ширкати низомии хусусии "Вагнер" дар Екатеринбург нопадид шудааст.

Шоми 29-уми март дар маркази шаҳри Екатеринбург афроди мулкӣ мардеро боздошт ва ба сараш халта кашидаанд. Эҳтимол меравад, марди боздоштшуда Гершкович будааст.

Гершкович ба ҷуз аз The Wall Street Journal бо Франс Пресс , The Moscow Times ва The New York Times ҳамкорӣ мекард. Охирин гузориши Гершкович дар The Wall Street Journal рӯзи 28-уми март нашр шуд.

Дар сурати исботи ҷосусӣ Гершкович аз 12 то 20 сол зиндонӣ хоҳад шуд.