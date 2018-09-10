Дар эътирозҳои Русия беш аз 800 нафар боздошт шуд. ВИДЕО

Ба иттилои "Фонтанка", шумори боздоштшудаҳои Петербург наздики 500 нафар аст. Дар Екатеринбург 129 одамро дастгир карданд. Инҳо одамонеанд, ки ному насабашон муайян аст. "Шумори умумии боздоштшудаҳо аз ин бештар аст", - навиштааст "ОВД-Инфо".

Бино ба хабарҳо, пулиси Москва шаби 9 сентябр аз даҳ то даҳҳо нафарро дастгир кардааст. Дар назди метрои "Театралная" маъмурони пулис иштирокдоронро калтаккорӣ карданд. Пулиси пойтахти Русия шумори иштирокдорони тазоҳуроти зидди боло бурдани синни нафақаро ду ҳазор гуфт. Вале мегӯянд, дар тазоҳуроти майдони Пушкин аз се то панҷ ҳазор одам иштирок доштанд. Тазоҳургарон шиор мепартофтанд, ки "ин на ислоҳот, балки ғоратгарӣ аст!".

Дар эътирозҳои зидди боло бурдани сини нафақа дар Русия ҷамъан аз 60 то 80 ҳазор одам иштирок доштанд. Дар ин бора ҷонибдори мухолифи рус Алексей Навалний - Леонид Волков дар Твиттер хабар дод. Ӯ гуфт, таъйини шумори дақиқи эътирозгарон хеле мушкил аст.

Дар шаҳри Москва аъзои гуруҳи Pussy Riot Ника Никулшина ва Диана Диденкоро дастгир карданд. Кормандони пулис мошини онҳоро боздошта, гуфтанд, ки бояд ҳамроҳашон ба шуъбаи пулис бираванд. Зидди онҳо бо гумони итоат накардан санад тартиб доданд ва гуфтанд, то субҳ онҷо мемонанд. Ба иттилои "МБХ Медиа", узви гуруҳи мазкур Петр Верзилов, ки барои боздоштшудаҳо ба шуъбаи пулис либоси гарм бурда буд, ӯро низ дастгир карданд.