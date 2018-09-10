Дар эътирозҳои Русия беш аз 800 нафар боздошт шуд. ВИДЕО

Ба иттилои "Фонтанка", шумори боздоштшудаҳои Петербург наздики 500 нафар аст. Дар Екатеринбург 129 одамро дастгир карданд. Инҳо одамонеанд, ки ному насабашон муайян аст. "Шумори умумии боздоштшудаҳо аз ин бештар аст", - навиштааст "ОВД-Инфо".
Бино ба хабарҳо, пулиси Москва шаби 9 сентябр аз даҳ то даҳҳо нафарро дастгир кардааст. Дар назди метрои "Театралная" маъмурони пулис иштирокдоронро калтаккорӣ карданд. Пулиси пойтахти Русия шумори иштирокдорони тазоҳуроти зидди боло бурдани синни нафақаро ду ҳазор гуфт. Вале мегӯянд, дар тазоҳуроти майдони Пушкин аз се то панҷ ҳазор одам иштирок доштанд. Тазоҳургарон шиор мепартофтанд, ки "ин на ислоҳот, балки ғоратгарӣ аст!".
Дар эътирозҳои зидди боло бурдани сини нафақа дар Русия ҷамъан аз 60 то 80 ҳазор одам иштирок доштанд. Дар ин бора ҷонибдори мухолифи рус Алексей Навалний - Леонид Волков дар Твиттер хабар дод. Ӯ гуфт, таъйини шумори дақиқи эътирозгарон хеле мушкил аст.
Дар шаҳри Москва аъзои гуруҳи Pussy Riot Ника Никулшина ва Диана Диденкоро дастгир карданд. Кормандони пулис мошини онҳоро боздошта, гуфтанд, ки бояд ҳамроҳашон ба шуъбаи пулис бираванд. Зидди онҳо бо гумони итоат накардан санад тартиб доданд ва гуфтанд, то субҳ онҷо мемонанд. Ба иттилои "МБХ Медиа", узви гуруҳи мазкур Петр Верзилов, ки барои боздоштшудаҳо ба шуъбаи пулис либоси гарм бурда буд, ӯро низ дастгир карданд.
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Спасибо, я приму ваше подозрение в плагиате «скопироват» как комплимент моему интеллектуальному содержанию. Что касается нашего с Вами дискурса, я так поняла, что Ваш диссонанс идёт от: 1. Влияния Геноновского суфизма. 2. Очень жаль, но видно из ваших слов, что Вы сильно подвержены телевизионному влиянию. Касательно первого, чтобы избавится или хотя бы иметь альтернативную мысль Генонизму то рекомендую Вам почитать другого европейского философа Декарта и перевод Корана под редакцией Э.Кулиева. 2.Выбросьте телевизор. Я серьёзно! Колониальные войны, Крестовые походы, Две Мировые войны, Япония, Вьетнам, Ближний Восток и Афганистан эти все войны «исламисты»как вы любите изъявляться НЕ организовывали! Кроме Ирана, и персидских Монархий (это клерикализм и родоплеменные отношения), остальное это попытка мусульман восстановить свою Субъектность. Субъектность в качестве территориально-политического образования. Последняя такая Субъектность считалась у мусульман Османский халифат ну не считая новые попытки. PS: Как жаль. К сожалению из-за социально-экономического положения страны многие хорошие, умные люди не могут позволить себе выезжать за пределы страны, нормально пользоваться интернетом, обмениваться мнениями, взглядами, покупать хорошие книги или просто вырваться из этого кокона а-ля политической конъюнктуры и цензуры. Мой вам совет, не смотрите российские каналы они вам врут! Не поддавайтесь российской пропаганде! В США например есть такие классные шейхи, калифорнийский парень Джошуа Эванс и Хамза Юсуф (не помню его американского имени), в Британии Тимоти Винтер и другие... они свободно проводят проповеди для своего Американского джамаата, Британского и Австралийских джамаатов. Я боюсь с такой политической конъюнктурой и отношением как в России и стран СНГ в отношении мусульман, этих людей назвали бы «вахабитами» и «террористами». Нам должно быть стыдно, что интеллектуальная воля Ислама набирает оборот именно в западных странах в то время как мы «этнические» мусульмане топчемся в болоте примитивного национализма и постсоветского мышления. PSS: ну Озоди вы прям удивляете последнее время. Не буду хвалить. Просто скажу спасибо!
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Рост! Куҷо муроҷиат кардан даркор?)