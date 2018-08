Садҳо нашрияи ИМА алайҳи ҳамлаҳои Трамп иқдом карданд

Беш аз 350 нашрияи Ийолоти Муттаҳидаи Амрико рӯзи 16 август ба хотири ҳимояи озодии матбуот ва посух ба ҳамлаҳои президент Доналд Трамп, ки хабарҳои матбуотро "Fake news"" ва худи рӯзноманигоронро "душмани мардуми Амрико" номидааст, матолиб нашр карданд.

Маърака бо ибтикори нашрияи the Boston Globе оғоз шуда, сипас ба он the New York Times ва як идда нашрияҳои хурди баъзе аёлатҳое ҳамроҳ шуданд, ки дар интихоботи соли 2016 аз Трамп пуштибонӣ карданд.

The Boston Globе танқидҳои Трампро "ҷанги касиф алайҳи расонаҳо" унвон кард.

Моҳи феврали соли 2017 Доналд Трамп матбуотро барои ба гуфтаи ӯ "хабарҳои тақаллубӣ", бо такя ба манбаҳои беном, шадидан танқид кард. Президент гуфт, у ба сурати умум мухолифи матбуот нест ва матбуоти воқеънигорро душмани худ намедонад. Аммо Трамп пешниҳод кард, ки истифодаи манбаҳои беном дар матбуот мамнӯъ шавад.