Додгоҳи Маскав ҳукми зодаи Тоҷикистонро бетағйир монд

Додгоҳи шаҳри Маскав рӯзи 16-уми октябр ҳукми то моҳи декабри имсол дар ҳабс мондани Самариддин Раҷабов, зодаи Тоҷикистонро бетағйир монд. Вай дар ҷараёни эътирозҳои тобистони имсол дар пойтахти Русия дастгир шуд ва ба "таҳдиди истифода аз зӯр" муттаҳам аст.
Вакилони мудофеъ Анри Сискаришвили ва Сергей Бадамшин талаб карданд, ки ҳукми Самариддин Раҷабов бозбинӣ ва сабук шавад, аммо додрас ҳукми қаблиро бетағйир гузошт.
Қаблан тафтишот Раҷабовро бо ду моддаи Кодекси ҷиноӣ -- "бетартибиҳои оммавӣ" ва "истифода аз зӯр нисбат ба намояндаи ҳукумат" -- айбдор мекард. Дертар яке аз ин моддаҳо аз парванда берун шуд.
Дар мурофиаи рӯзи чаҳоршанбе дар додгоҳи шаҳри Маскав Самариддин Раҷабов дар мавриди қазияи худ як таронаи рэп сароид. Дар ҷараёни муҳокимаи ӯ репсарои маъруф дар Русия Оксимирон низ ҳузур дошт. Дар поёни мурофиа Оксимирон аз Раҷабов пурсид, бо кӣ мехост рэп сарояд? Раҷабов гуфт, бо ӯ.
Қабл аз ин, Павел Деревянко, ҳунарманди маъруфи театр ва синамо дар Русия ба дифоъ аз Самариддин Раҷабов садо баланд карда буд. Вале мақомот ин даъватҳоро ба эътибор нагирифтаанд.
Раҷабови 21-сола, ки рӯзи 2-юми августи имсол бо ҳукми додгоҳ ба ҳабс гирифта шуд, дар зиндони "Матросская тишина"-и Маскав нигоҳ дошта мешавад. Самариддин Раҷабов зодаи Тоҷикистон аст, вале дар Русия мактабро хатм карда, ба воя расидааст ва айни замон шаҳрвандии ин кишварро дорад.
Ба гуфтаи вакили мудофеъ, иттиҳоми “истифода аз зӯр” бар пояи шикояти Линник - як корманди пулис, ки ба пароканда кардани тазоҳургарон машғул буд, эълон шудааст.
Мақомоти Русия мегӯянд, Самариддин Раҷабов ба сари Линник як зарфи пластикии обро ҳаво додааст. Линник дар баёноташ гуфтааст, “ман дар пушти гарданам зарбаеро эҳсос кардам, ки дарднок буд". Аммо Линник гуфтааст, дақиқ намедонад, кӣ ба сӯи ӯ зарфи пластикиро ҳаво додааст.
Эътирозҳо ба зидди мақомоти Комиссияи марказии интихоботи Русия рӯзи 27-уми июли имсол дар Маскав баргузор шуда буд. Мухолифон аз он норозӣ буданд, ки мақомот номзадҳои мустақил ва мухолифинро ба интихоботи маҷлиси пойтахти Русия роҳ надодаанд. Мақомот гуфтанд, номзадҳои мухолифин имзои заруриро ҷамъ наовардаанд.
Чою нонкати хамика мекни
Барои як вилояти майдаахоли 90 кас ин нихоят зиёд.Мардуми ВМКБ-ро чи шуда бошад, мардуме, ки савднокиашон дар даврони Шурави дар Иттиход якум буд. Ба хар хол агар ончой чунин бошад, дар дигар вилояту шахрхо ба фикрам то 90 фоиз аз аттестация намегузаранд.
дар точикистон меган зиндониёни сиёси надорем касе противи хукумат гап занад ё хукуки худашро талаб кунад хамин пешпуртакхо зиндон мешаванд сарта хам куни гарди хичи намеган мутаасифона !Сари хама шамшер габуридай
В соответствии со статьей 1 законопроекта, от отбывания наказания в виде лишения свободы, независимо от срока назначенного наказания и от отбывания других наказаний, не связанных с лишением свободы, освобождаются следующие осужденные: - женщины, несовершеннолетние, мужчины старше 55 лет, инвалиды I, II и III групп, а также лица, больные злокачественными новообразованиями 4 стадии и 4 клинической группы, больные туберкулёзом органов дыхания и деструктивными поражениями легких, больные с ишемической болезнью сердца - стенокардией III и IV функциональных классов, участники ВОВ и приравненные к ним лица, участники боевых действий на территории других государств, а также лица, получившие увечья в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции лиц, награждённые государственными наградами и иностранные граждане. Будут также освобождены: - женщины, осуждённые за совершение особо тяжких преступлений, которые отсидели уже более двенадцати лет; - мужчины старше семидесяти лет, за исключением тех, кто совершил некоторые особо тяжкие преступления; - лица, осужденные за получение или дачу взятки на сумму до 10 тысяч сомони; - иностранные граждане, совершившие преступления, предусмотренные пунктом 10 статьи 3, независимо от ограничений, предусмотренных в других статьях настоящего Закона, полностью освобождаются от наказания. Законопроект также предусматривает освобождение от наказания осужденных, в отношении которых исполнение приговора отсрочено или наказание условно не применено, либо в отношении лиц, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания или отбывающие наказание в исправительных колониях – поселениях или не связаны с иными наказаниями, не связанными с лишением свободы. Полностью освобождаются от отбывания наказания лица, впервые осужденные за совершение преступлений небольшой и средней тяжести. От отбывания наказания освобождаются осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений на срок свыше 15 лет, отсидевшие уже более пятнадцати лет и оставшийся срок наказания которых составляет менее трех лет, независимо от ограничений и запретов, предусмотренных настоящим Законом. Осужденные, которые из-за степени тяжести совершенных преступлений не подлежат полному освобождению по данному законопроекту, могут рассчитывать на сокращение сроков заключения, отмечается в сообщении пресс-службы президента РТ. Будут освобождены лица, совершившие преступления по неосторожности и впервые совершившие преступления небольшой и средней тяжести, освобождаются от уголовной ответственности. Лица, которые отбыли две трети срока наказания за совершение тяжких преступлений или осужденные за совершение особо тяжких преступлений, если они отбыли не менее три четверти срока наказания в местах лишения свободы, освобождаются от дальнейшего наказания. Предложенная амнистия не распространяется на заключенных (за исключением женщин и несовершеннолетних), которые отбывают срок наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, такие, как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, торговля людьми, изнасилование, пытки, а также за преступления, связанные с террористической и экстремистской деятельностью и другие. В отношении лиц, которые совершили преступления, предусмотренные статьями 245 (Присвоение или растрата), 246 (Хищение средств, выданных в качестве кредита), 247 (Мошенничество), 253 (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) и 257 (Хищение средств фондов иностранной помощи) УК РТ амнистия будет применена, если они возместят причиненный ущерб, отмечается в сообщении.
🤲🏻Аз ин кори нек хонаводаҳо хурсанд мешаванд. 🥴 Ва аммо бадбахтиаш дар онаст, ки ҷое ҳуҷҷат пениҳод карди доғи суди дори ба кор қабулат намекунад. 😢 Ва аммо ҷолибтараш тафакури барномаи интихоботи аз пеш аст...