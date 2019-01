Трамп гуфт, ки "ҳеҷ гоҳ ба манфиати Русия кор накардааст"

Президенти ИМА Доналд Трамп гуфт, ки "ҳеҷ гоҳ барои Русия кор накардааст" ва гузоришҳоеро, ки робитаи ӯ бо президенти Русия Владимир Путинро суолбарангез мехонанд "як дуруғи ғафс" номид.

Трамп рӯзи 14 январ ба думболи гузориши The Washington Post, ки охири ҳафта нашр шуд ва гуфт, ки президенти ИМА "бисёр талош кард, муҳтавои сӯҳбаташ бо Путинро пинҳон кунад" дар ҳузури хабарнигорон вокуниш кард. Дар гузориши ҷудогона нашрияи "The New York Times ошкор кард, ки баъди аз мақом барканор кардани Ҷеймс Коми, раҳбари пешини Идораи истихбороти ИМА, Бюрои федеролии тафтишот соли 2017 ба манзури оё Трамп ба манфиати Русия кор кардааст ё не, алайҳи ӯ бозҷӯӣ оғоз кард. Ин тафтишҳои эҳтимолӣ баъдан ба таҳқиқи бозҷӯии дахолати эҳтимолии Русия дар интихоботи соли 2016, ки ҳоло Роберт Мюллер пеш мебарад, ҳамроҳ шуданд.

Трамп, ки рӯзи душанбе қабл аз сафараш ба Ню Орлеан дар чаманзори Кохи сафед бо хабарнигорон сӯҳбат мекард, Идораи федеролии тафтишот ва Вазорати адлияро "нобакорҳои шинохта" ва "пулисҳои ифлос" унвон кард.