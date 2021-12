Иттиҳоди Шӯравӣ (СССР) чӣ гуна пош хӯрд?

Қарор шуд, ки 20-уми августи соли 1991 созишномаи нави иттиҳод имзо карда шавад. Вале як гуруҳ аз иртиҷоъпарастон кӯшиш карданд, Иттиҳоди Шӯравиро бо зӯр ҳифз кунанд ва Горбачёвро 18-уми августи соли 1991 дар қароргоҳаш дар Қрим ҳабс карданд.

8 мансабдори баландпояи Шӯравӣ бурунрафт аз буҳрони амиқи ҳамаҷониба ва интиқоли қудратро ба муовини президент Геннадий Янаев талаб карданд. Вале Горбачёв рад мекард.

ГЕННАДИЙ ЯНАЕВ

Сиёсатмадори Шӯравӣ. Муовини президенти Иттиҳоди Шӯравӣ дар солҳои 1990-1991. Ҳангоми кӯшиши ғасби қудрат дар моҳи августи соли 1991 раиси Кумитаи ҳолатҳои фавқулода таъйин шуд. Баъди ба ҳам задани ошӯб ҳабс, вале дертар афв гардид. “Ман аз сидқи дил коммунист ҳастам ва ба зидди харобкорию айёшии сиёсӣ бо меъёрҳои демократӣ мубориза мебарам, на бо таъқибкорӣ,” – гуфт ӯ моҳи декабри соли 1990. Соли 2010 даргузашт.

Рӯзи баъдӣ дар кӯчаҳои Маскав тонкҳо дида шуданд. Кумитаи давлатии ҳолатҳои фавқулода ба раҳбарии Янаев идораи давлатро ба даст гирифт. Вале кӯшиши табаддулот дар пасманзари эътирозҳои оммавии Маскав ва шаҳрҳои дигар аллакай 21-уми августи соли 1991 ба ҳам зад.

Борис Елтсин дар назди Қасри Сафед (Маскав) дар болои тонк амали Ҳизби коммунистро ошӯб номид. Горбачёв рӯзи баъдӣ ба Маскав баргашт, вале нуфузи сиёсии ӯ аллакай халалдор шуда буд. Бино ба раъйи аксарият, Елтсин раҳбари нерӯҳои демократихоҳ шуд.

Кишварҳои Шӯравӣ дар давоми як сол худро давлати мустақил эълом карданд. Баъзеҳо баъди ошӯб зуд истиқлоли худро эълом карданд. Михаил Горбачёв аз мақоми президентии Иттиҳоди Шӯравӣ истеъфо дод ва зимоми қудратро ба дасти Елтсин гузошт.

Муаллифи матлаб: Кристина Фолтинова

Муҳаррир: Койлин О’Коннор, Дэн Висниевски

Манбаъ: Бахши русии Радиои Озодӣ, Center for European Studies, Foreign Policy, Office of the Historian, Би-би-сӣ ва матолиби расонаҳои дигар