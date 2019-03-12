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Тоҷикистон аз "Гугл"-у "Фейсбук" андоз мехоҳад

Бар асоси тарҳи як қонун, ширкатҳои хориҷие, ки ба шаҳрвандони Тоҷикистон хизматрасонии электронӣ пешниҳод мекунанд, муваззаф хоҳанд шуд, ки ба будҷаи Тоҷикистон андоз супоранд.

Бар асоси тарҳи ин қонун, ки аз сӯи Вазорати молияи Тоҷикистон таҳия шудааст, дар сурати мувофиқати ҳукумат ва тасвиби он аз сӯи порлумон, ширкатҳое назири "Гугл", бояд ба мақомоти андози Тоҷикистон ҳисобот пешниҳод карда, андоз аз арзиши изофашуда ё НДС, пардохт намоянд.

Завқибек Шодиён, як масъули Кумитаи андози Тоҷикистон рӯзи 11-уми март дар ҳузури хабарнигорон гуфт, лоиҳаи мазкур рӯзҳои наздик ба ҳукумат ирсол мешавад.

Оқои Шодиён афзуд, ин тарҳи қонун тағйирот ба Кодекси андозро пешбинӣ мекунад. Ба гуфтаи масъулони Кумитаи андоз, чунин тартиб дар қонунгузории Тоҷикистон то ба ҳол набуд ва дар ин кор аз таҷрибаи Русия истифода бурдаанд.

Кумитаи андози Тоҷикистон мегӯяд, ширкатҳои хориҷие, ки ба шаҳрвандони Тоҷикистон хизматрасонии электронӣ пешниҳод мекунанд, метавонанд аз ҳамон кишваре, ки дар он фаъолият мебаранд, ҳисоботи худро тариқи электронӣ ба мақомоти андози Тоҷикистон пешниҳод кунанд.

Ин ширкатҳо бояд дар ҳисоботи худ нишон диҳанд, ки аз пешниҳоди хизматрасонии электронии худ ба шаҳрвандони Тоҷикистон чӣ қадар даромад гирифтаанд ва аз рӯи ҳамин ҳаҷми даромад, бояд ба будҷаи Тоҷикистон андоз аз арзиши изофашуда ё НДС супоранд.

Хабар давоми рӯз такмил мешавад

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