Тоҷикистон аз "Гугл"-у "Фейсбук" андоз мехоҳад

Бар асоси тарҳи як қонун, ширкатҳои хориҷие, ки ба шаҳрвандони Тоҷикистон хизматрасонии электронӣ пешниҳод мекунанд, муваззаф хоҳанд шуд, ки ба будҷаи Тоҷикистон андоз супоранд.
Бар асоси тарҳи ин қонун, ки аз сӯи Вазорати молияи Тоҷикистон таҳия шудааст, дар сурати мувофиқати ҳукумат ва тасвиби он аз сӯи порлумон, ширкатҳое назири "Гугл", бояд ба мақомоти андози Тоҷикистон ҳисобот пешниҳод карда, андоз аз арзиши изофашуда ё НДС, пардохт намоянд.
Завқибек Шодиён, як масъули Кумитаи андози Тоҷикистон рӯзи 11-уми март дар ҳузури хабарнигорон гуфт, лоиҳаи мазкур рӯзҳои наздик ба ҳукумат ирсол мешавад.
Оқои Шодиён афзуд, ин тарҳи қонун тағйирот ба Кодекси андозро пешбинӣ мекунад. Ба гуфтаи масъулони Кумитаи андоз, чунин тартиб дар қонунгузории Тоҷикистон то ба ҳол набуд ва дар ин кор аз таҷрибаи Русия истифода бурдаанд.
Кумитаи андози Тоҷикистон мегӯяд, ширкатҳои хориҷие, ки ба шаҳрвандони Тоҷикистон хизматрасонии электронӣ пешниҳод мекунанд, метавонанд аз ҳамон кишваре, ки дар он фаъолият мебаранд, ҳисоботи худро тариқи электронӣ ба мақомоти андози Тоҷикистон пешниҳод кунанд.
Ин ширкатҳо бояд дар ҳисоботи худ нишон диҳанд, ки аз пешниҳоди хизматрасонии электронии худ ба шаҳрвандони Тоҷикистон чӣ қадар даромад гирифтаанд ва аз рӯи ҳамин ҳаҷми даромад, бояд ба будҷаи Тоҷикистон андоз аз арзиши изофашуда ё НДС супоранд.
Хабар давоми рӯз такмил мешавад
Агар дар ин маколахо сухане аз корномахои миллати точик бар зидди ачнабиён набошад пас дар ин чо нашр шуданашро намефахмам.
Iltimos bargarded va bixoned va yo video ro tamosho kuned. Dar onjoho manzur Kazokistoni kununi, Kyrgystani kununi, Tojikistinon va Uzbekistoni KUNUNI bud va hast va hamin tavr ham (ham dar video va ham dar matn) gufta shudaast. Va gar ne, ALBATTA dar on vakt in kishvarho nabudand.
Шарҳи Шумо...ЧАНОБИ АБОСИ ИН ТАЬРИХРО АЗ ТАЬРИХХОИ ИСЛОМИ Ё ТАЬРИФНИГОРОНИ МУСАЛМОН МЕНАВИСТЕД
Барои Чи аз муковимати Хатлониён ба зидди Арабхо хусусан Асад Ибни Абдуллох сухане нест.Абумуслим худ зодаи Хатлон буд.Ва Чафар писари Шохи Хатлон ки Исломро пазируфт ва пахши исёни Бобакиён роли асосиро дошт чизе нест .
Давоми мактуби Яздигурд ба Умар. Вы вышли из самого сердца пустыни, из выжженных, бесплодных земель без каких-либо ресурсов, и вы хотите научить людей любви к добру с помощью своих военных походов и силой своего меча! Вы - пустынные дикари, но тем не менее, хотите научить любви к Богу цивилизованных людей, как мы, кто тысячелетиями жил в городах! Мы за собой имеем тысячелетнюю культуру, воистину могучая сила! Скажи нам, чему ты научили мусульманскую армию со своими военными походами, варварствами, убийствами и грабежами во имя Аллаха Акбара? Какому знанию ты научил мусульман, чему ты так настоятельно пытаешься научить не мусульман? Какой культуре ты научился от своего Аллаха, что сейчас силой хочешь навязать её другим? Увы, о увы... что сегодня наши Персидские армии Ахуры побеждены твоими армиями, недавно начавшими почитать Аллаха. Теперь, наш народ должен молиться тому же Богу, те же пять раз в день, но насильно, силою меча называть его Аллахом и молиться ему по-арабски, ибо ваш Аллах понимает только арабский. Я предлагаю тебе и твоей шайке бандитов собраться и уйти назад в свои пустыни, где они привыкли жить. Уведи их обратно туда, где они привыкли к жгучей жаре солнца, к племенной жизни, к питанию ящерицами и питью верблюжьего молока. Я запрещаю тебе отпускать свою банду воров во все стороны нашей плодородной земли, в наши города, на наш славный народ. Не спускай с цепи этих "зверей с каменными сердцами", чтобы они изрезали наш народ, похищали наших женщин и детей, насиловали наших жен и посылали наших дочерей в Мекку как рабов. Не позволь им совершать эти преступления во имя Аллаха Акбара, прекрати свое преступное поведение. Арийцы - великодушный, добрый, гостеприимный и порядочный народ, куда бы они не пошли, они всегда сажают семена дружбы, любви, знания и правды; поэтому они не будут вас наказывать за ваши пиратства и преступления. Умоляю тебя остаться со своим Аллаху Акбаром в своих пустынях и не приближаться к нашим цивилизованным городам, ибо ваши верования "Самые страшные", а ваше поведение "Самое варварское"! подпись Йаздгирд III Сассанид.