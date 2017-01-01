Поворотная точка

5 марта 1953 года в «Правде» появилось сообщение о смерти Сталина – слухи об этом ходили по Москве уже несколько дней. К тому моменту майор американской армии Мартин Манхоф проработал в столице СССР уже больше года.

Письменно свою реакцию на смерть советского диктатора Манхоф никак не зафиксировал. Но помощник военного атташе сделал для истории куда больше: он отснял похороны Сталина. Это единственная известная на сегодняшний день независимая фото- и киносъемка события.

На хронике Манхофа, отснятой на цветную кинопленку, видно, как сотни солдат в бушлатах образуют длинный коридор, по которому на Красную площадь выносят гроб с телом Сталина. Далее следует процессия из десятков высокопоставленных лиц – членов Политбюро и других высших чиновников. Они держат перед собой массивные похоронные венки.