Кадры, сделанные майором Манхофом из окна с видом на Кремль, стали единственным независимым видеосвидетельством похорон Сталина.

Авторы: Майк Экель, Войтек Гройец и Эймос Чаппл

Поворотная точка

5 марта 1953 года в «Правде» появилось сообщение о смерти Сталина – слухи об этом ходили по Москве уже несколько дней. К тому моменту майор американской армии Мартин Манхоф проработал в столице СССР уже больше года.

Письменно свою реакцию на смерть советского диктатора Манхоф никак не зафиксировал. Но помощник военного атташе сделал для истории куда больше: он отснял похороны Сталина. Это единственная известная на сегодняшний день независимая фото- и киносъемка события.

На хронике Манхофа, отснятой на цветную кинопленку, видно, как сотни солдат в бушлатах образуют длинный коридор, по которому на Красную площадь выносят гроб с телом Сталина. Далее следует процессия из десятков высокопоставленных лиц – членов Политбюро и других высших чиновников. Они держат перед собой массивные похоронные венки.

Траурную процессию похорон Сталина показывали и раньше, но так – никогда. Сделанная с балкона американского посольства, необработанная съемка Мартина Манхофа показывает это событие в цвете и без прикрас.

Крупным планом показан затянутый красным гроб – на верхней крышке можно различить нечто вроде окошка, рядом лежит знаменитая сталинская военная фуражка. Гроб покоится на лафете, который тянет колонна кавалеристов; по обеим сторонам блещут штыки военного конвоя. За гробом идут сотни людей; на других исторических снимках, сделанных официальными советскими фотографами, у гроба представлен весь партийный пантеон: Никита Хрущев, Лаврентий Берия, Вячеслав Молотов и другие.

Камера переключается на Красную площадь: перед мавзолеем Ленина толпятся сотни официальных лиц. Члены Политбюро выступают с траурными речами. Забальзамированное тело Сталина вносят в Мавзолей и помещают рядом с телом Ленина, из рук которого он и принял власть.

Снятая Манхофом хроника, похоже, единственная в мире. Большая часть – если не 100% – посвященных похоронам Сталина видеоматериалов основывались на кадрах, сделанных советскими государственными агентствами. В том числе ими пользовались такие западные новостные организации, как «Би-би-си». Лучшим образцом этого жанра стал официальный документальный фильм «Великое прощание», выпущенный Центральной студией документальных фильмов СССР.

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Манхоф работал над своим фильмом как штатный сотрудник американского посольства, и отснятые им материалы, скорее всего, предназначались для американских спецслужб. Возможно, вглядываясь в эти кадры, они пытались понять, кто займет место Сталина.

Именно безыскусность съемки, отсутствие монтажа и фильтров делают уникальными эти свидетельства поворотного момента советской истории.

В одной из сцен, которую Манхофу удалось снять из окна американского посольства, мы видим, как толпа движется по Манежной площади в сторону Кремлевского проезда, выходящего прямо на Красную площадь.

На другой пленке мы видим, как солдаты, стоящие в карауле у Кремлевского проезда, хлопают в ладоши и подпрыгивая на месте, пытаются хоть немного согреться в холодный мартовский день. В официальной кинохронике такого не увидишь.

Историк из Сиэттла Дуглас Смит, первым обнаруживший материалы Манхофа и предоставивший Настоящему Времени эксклюзивный доступ к ним, считает, что именно такие сценки советской жизни без ретуши придают пленкам особую уникальность.

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Вид из окна поезда, место неизвестно.
Вид из окна поезда, место неизвестно.
Парк жертв интервенции, Мурманск.
Набережная в Ялте, Крым.
Ялта, Крым.
Улица Морская, 42, Санкт-Петербург.
Ялта, Крым.
Новинский бульвар, 18, Москва, напротив американского посольства. В 1995 году из этой арки неизвестный выстрелил в посольство из гранатомета.
Станция метро «Парк культуры», вид с Зубовского бульвара.
Красная площадь, Москва.
У перекрестка московских улиц Охотный ряд и Тверская. Снято из машины, двигающейся по Тверской на северо-запад.
Большая Никитская улица в Москве, вдали – высотка на Кудринской площади.
Занятие в бассейне, место неизвестно.
Покупатели в Петровском пассаже, Москва.
Витрина магазина на Театральной площади в Москве, рядом с Большим театром.
Москва, Новинский бульвар, 18, напротив американского посольства.
Место неизвестно (возможно, Новинский бульвар в Москве).
Новоспасский монастырь, Москва.
Строительство гостиницы «Украина», вид с крыши нового американского посольства на Новинском бульваре. На переднем плане – Храм Девяти мучеников Кизических.
Московский зоопарк.
Троице-Сергиева лавра, Сергиев Посад, в 70 километрах к северо-востоку от Москвы.
Новоспасский монастырь, Москва.
Улица Моховая, 13, где до 1953 года находилось американское посольство.
Вид на Кремль из арки дома № 13 по Моховой улице, где располагалось посольство США.
Огромное здание гостиницы «Москва» на Манежной площади в столице СССР.
Затопленные улицы Киева, УССР.
Недавно построенное главное здание Московского университета в ночной подсветке. Снято с крыши американского посольства на Новинском бульваре.
Праздник на Манежной площади, Москва.
Праздник на Манежной площади, Москва.
Угол Большого Девятинского переулка и Новинского бульвара, около нового здания посольства США в Москве.
Вид с Воробьевых гор на Новодевичий монастырь (в центре) и три из семи сталинских высоток.
Пушкинская площадь Москвы, вид на Тверскую улицу в сторону Кремля.
Пушкинская площадь, Москва.
Здание Центрального телеграфа, ул. Тверская, 7, Москва.
Театральная площадь в Москве, на заднем плане – гостиница «Метрополь».
Последняя по времени постройки сталинская высотка на Кудринской площади в Москве. Снято около здания нового американского посольства.
Праздник на Манежной площади, Москва.
Вид на юго-западную часть Ленинградской улицы с места, где сегодня стоит гостиница «Азимут», Мурманск.
Новодевичий монастырь, Москва.
Кинотеатр на Арбатской площади в Москве. Афиша фильма 1953 года «Огни на реке».

И в фотографиях, и в кинохронике Манхофу «удалось уловить повседневность», – отмечает Смит. «Именно этой человеческой грани недостает во всех остальных материалах».