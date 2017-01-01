Кадры, сделанные майором Манхофом из окна с видом на Кремль, стали единственным независимым видеосвидетельством похорон Сталина.
Авторы: Майк Экель, Войтек Гройец и Эймос Чаппл
Поворотная точка
5 марта 1953 года в «Правде» появилось сообщение о смерти Сталина – слухи об этом ходили по Москве уже несколько дней. К тому моменту майор американской армии Мартин Манхоф проработал в столице СССР уже больше года.
Письменно свою реакцию на смерть советского диктатора Манхоф никак не зафиксировал. Но помощник военного атташе сделал для истории куда больше: он отснял похороны Сталина. Это единственная известная на сегодняшний день независимая фото- и киносъемка события.
На хронике Манхофа, отснятой на цветную кинопленку, видно, как сотни солдат в бушлатах образуют длинный коридор, по которому на Красную площадь выносят гроб с телом Сталина. Далее следует процессия из десятков высокопоставленных лиц – членов Политбюро и других высших чиновников. Они держат перед собой массивные похоронные венки.
Крупным планом показан затянутый красным гроб – на верхней крышке можно различить нечто вроде окошка, рядом лежит знаменитая сталинская военная фуражка. Гроб покоится на лафете, который тянет колонна кавалеристов; по обеим сторонам блещут штыки военного конвоя. За гробом идут сотни людей; на других исторических снимках, сделанных официальными советскими фотографами, у гроба представлен весь партийный пантеон: Никита Хрущев, Лаврентий Берия, Вячеслав Молотов и другие.
Камера переключается на Красную площадь: перед мавзолеем Ленина толпятся сотни официальных лиц. Члены Политбюро выступают с траурными речами. Забальзамированное тело Сталина вносят в Мавзолей и помещают рядом с телом Ленина, из рук которого он и принял власть.
Снятая Манхофом хроника, похоже, единственная в мире. Большая часть – если не 100% – посвященных похоронам Сталина видеоматериалов основывались на кадрах, сделанных советскими государственными агентствами. В том числе ими пользовались такие западные новостные организации, как «Би-би-си». Лучшим образцом этого жанра стал официальный документальный фильм «Великое прощание», выпущенный Центральной студией документальных фильмов СССР.
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Манхоф работал над своим фильмом как штатный сотрудник американского посольства, и отснятые им материалы, скорее всего, предназначались для американских спецслужб. Возможно, вглядываясь в эти кадры, они пытались понять, кто займет место Сталина.
Именно безыскусность съемки, отсутствие монтажа и фильтров делают уникальными эти свидетельства поворотного момента советской истории.
В одной из сцен, которую Манхофу удалось снять из окна американского посольства, мы видим, как толпа движется по Манежной площади в сторону Кремлевского проезда, выходящего прямо на Красную площадь.
На другой пленке мы видим, как солдаты, стоящие в карауле у Кремлевского проезда, хлопают в ладоши и подпрыгивая на месте, пытаются хоть немного согреться в холодный мартовский день. В официальной кинохронике такого не увидишь.
Историк из Сиэттла Дуглас Смит, первым обнаруживший материалы Манхофа и предоставивший Настоящему Времени эксклюзивный доступ к ним, считает, что именно такие сценки советской жизни без ретуши придают пленкам особую уникальность.
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И в фотографиях, и в кинохронике Манхофу «удалось уловить повседневность», – отмечает Смит. «Именно этой человеческой грани недостает во всех остальных материалах».