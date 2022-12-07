Фонд Сороса в Таджикистане: четверть века на службе демократии
Линки мустақим
Офис Института Открытое Общество – Фонда Содействия, известный как Фонд Сороса, завершает свою миссию в Таджикистане. Что было сделано за этот период и как продолжится взаимодействие таджикских НПО с организацией в будущем. Об этом в репортаже Радио Озоди
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