Фонд Сороса в Таджикистане: четверть века на службе демократии

Офис Института Открытое Общество – Фонда Содействия, известный как Фонд Сороса, завершает свою миссию в Таджикистане. Что было сделано за этот период и как продолжится взаимодействие таджикских НПО с организацией в будущем. Об этом в репортаже Радио Озоди